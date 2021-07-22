SooperSoop

Иван SooperSoop

 
35 летРоссия/Иркутск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Добрый день

Ранее работал в типографиях, сейчас решил уйти в свободное плавание

Делаю любые виды полиграфической продукции.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 5 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга