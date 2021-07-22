Добрый день
Ранее работал в типографиях, сейчас решил уйти в свободное плавание
Делаю любые виды полиграфической продукции.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ТУРШОП КОНКУРС80 просмотров
- (конкурс)логотип Мастера Мартагриты101 просмотр
- Логотип на конкурс от cash & IT.83 просмотра
- Визитки86 просмотров
- Логотипы61 просмотр
- Сертификаты, дипломы и прочее63 просмотра
- Листовки, наклейки таблички55 просмотров
- Печати47 просмотров
- Баннеры, штендеры57 просмотров
- Принты на футболки63 просмотра
- Приглашения на мероприятие77 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 5 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга