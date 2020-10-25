Копирайтер/Филолог/Транскрибатор/Творческий исполнитель
Если вы ищите предельно ответственного ,пунктуального и легко обучаемого человека,то вы обратились по адресу! Из моего опыта хочу отметить стажировку в Business Week 2019, работу на Olymp.stretching NYC,оказывала услуги составления и набора текста популярному блогеру. Веду свой блог: пишу посты на тему литературы и психологии в instagram. Работаю с полной отдачей ,довожу начатое до конца,организована,обладаю талантом убеждения и пишу для людей.
Основные услуги:
- Наполнение блога статьями;
- Публикация постов;
- Корректорская работа;
- Составление ответов к комментариям и отзывы;
- Работа транскрибатором;
И т. д.
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