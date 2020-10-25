Копирайтер/Филолог/Транскрибатор/Творческий исполнитель

Если вы ищите предельно ответственного ,пунктуального и легко обучаемого человека,то вы обратились по адресу! Из моего опыта хочу отметить стажировку в Business Week 2019, работу на Olymp.stretching NYC,оказывала услуги составления и набора текста популярному блогеру. Веду свой блог: пишу посты на тему литературы и психологии в instagram. Работаю с полной отдачей ,довожу начатое до конца,организована,обладаю талантом убеждения и пишу для людей.

Основные услуги:

- Наполнение блога статьями;

- Публикация постов;

- Корректорская работа;

- Составление ответов к комментариям и отзывы;

- Работа транскрибатором;

И т. д.