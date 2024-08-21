Здравствуйте!
Меня зовут Олеся. В своей работе отслеживаю и внедряю инструменты, которые повышают эффективность сайта. Моя главная задача грамотно упаковать и презентовать продукт или услугу клиента с помощью современных решений. Я с большим вниманием отношусь ко всем своим клиентам и нашим проектам потому что каждая задача ценна и уникальна.
Цены и тарифы:
- Лендинг от 85$ ( от 3 дней)
- Главная страница (многостраничного сайта) от 70$ (от 3 дней)
- Внутренние страницы (многостраничного сайта) от 40$ ( от 1 дня)
- Баннеры от 10$ (1 день)
Порядок действий:
1ый этап:Обсуждаем с Вами техническое задание, при его отсутствии помогу в разработке, либо совместно заполним бриф. Согласовываем сроки и оплату.Получаю предоплату.
2ой этап: Разрабатываю дизайн-макет, согласовываем и вносим правки. Бесплатно 2-3 комплексные правки, далее за оплату.
3ий этап: Приступаю к разработке внутренних страниц многостраничного сайта или к адаптивной версии сайта, если это лендинг.
4ый этап: После утверждения,подготавливаю макет и сопутствующие файлы для верстки. Далее вносите вторую часть оплаты за проект. Сдаю Вам макет и обмениваемся отзывами.
Оплата за создание дизайн-макета осуществляется по частям. Предоплата 50% за десктопную версию макета. После окончательного согласования и утверждения вносите оставшуюся сумму за работу. Аналогично осуществляется
оплата при работе над внутренними страницами и над адаптивной версией сайта.
Преимущества работы со мной:
- Современный и визуально приятный макет для Вашего сайта.
- Макет полностью готов к работе над ним верстальщиком.
- Подготавливаю все сопутствующие материалы.
- Бережное отношение к Вашему времени, соблюдение сроков.
- Ориентируюсь на результат и долгосрочное сотрудничество.
Мои контакты:
Через личные сообщения на сервисе
Skype: olesyasopova
E-mail: [email protected]
Telegram: оlesya sopova
Whatsup: +7 926 522 43 42
Способы оплаты:
- Карта Сбербанка 5469 4000 2742 4675
- Webmoney 352449706609
- Яндекс.Деньги 4100111699626024
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