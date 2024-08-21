Создаю дизайн для сайтов и веб-сервисов, который решает задачи моих клиентов

Здравствуйте!

Меня зовут Олеся. В своей работе отслеживаю и внедряю инструменты, которые повышают эффективность сайта. Моя главная задача грамотно упаковать и презентовать продукт или услугу клиента с помощью современных решений. Я с большим вниманием отношусь ко всем своим клиентам и нашим проектам потому что каждая задача ценна и уникальна.

Цены и тарифы:

Лендинг от 85$ ( от 3 дней)

Главная страница (многостраничного сайта) от 70$ (от 3 дней)

Внутренние страницы (многостраничного сайта) от 40$ ( от 1 дня)

Баннеры от 10$ (1 день)

Порядок действий:

1ый этап:

Обсуждаем с Вами техническое задание, при его отсутствии помогу в разработке, либо совместно заполним бриф. Согласовываем сроки и оплату.Получаю предоплату.

2ой этап: Разрабатываю дизайн-макет, согласовываем и вносим правки. Бесплатно 2-3 комплексные правки, далее за оплату.

3ий этап: Приступаю к разработке внутренних страниц многостраничного сайта или к адаптивной версии сайта, если это лендинг.

4ый этап: После утверждения,подготавливаю макет и сопутствующие файлы для верстки. Далее вносите вторую часть оплаты за проект. Сдаю Вам макет и обмениваемся отзывами.

Оплата за создание дизайн-макета осуществляется по частям. Предоплата 50% за десктопную версию макета. После окончательного согласования и утверждения вносите оставшуюся сумму за работу. Аналогично осуществляется

оплата при работе над внутренними страницами и над адаптивной версией сайта.

Преимущества работы со мной:

Современный и визуально приятный макет для Вашего сайта.

Макет полностью готов к работе над ним верстальщиком.

Подготавливаю все сопутствующие материалы.

Бережное отношение к Вашему времени, соблюдение сроков.

Ориентируюсь на результат и долгосрочное сотрудничество.

Мои контакты:

Через личные сообщения на сервисе

Skype: olesyasopova

E-mail: [email protected]

Telegram: оlesya sopova

Whatsup: +7 926 522 43 42

Способы оплаты: