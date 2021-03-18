Я молодой и амбициозный фрилансер))) Только качественная вёрстка и позитивное общение с заказчиком. HTML, CSS, JavaScript, jQuery.

﻿Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен!

©Майкл Делл

﻿Плюсы работы со мной :

Качественное выполнение работы

Работа без предоплаты

Бесплатные правки

Позитивное общение с заказчиком

К каждой работе подхожу индивидуально и с душой

Хммм... Да их просто нет!!!

В качестве гарантии того, что я никуда не пропаду и выполню работу, я оставляю свои реальные контакты на которые можно позвонить или написать.

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От вашей идеи до ёё воплощения:

Я получаю макет и оцениваю его樂

Выполняю работу

Тестирую написанный сайт️‍

Вы оплачиваете работу

Я передаю вам архив с файлами茶

Способ оплаты:

Перевод денег на карту либо любым другим удобным для вас способом)))

Опыт работы (О себе):

Учусь на втором курсе университета где и изучаю HTML, CSS и JavaScript. Но созданием сайтов занимался ещё до университета. Сейчас я почувствовал, что я уже достаточно хорошо изучил HTML, CSS и JavaScript и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Хочу чтобы именно вы стали одним из первых клиентов!!!

Надеюсь на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество!!!

Контакты: