Sorizen

Станислав Лещина Sorizen

 
21 годУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я молодой и амбициозный фрилансер))) Только качественная вёрстка и позитивное общение с заказчиком. HTML, CSS, JavaScript, jQuery.

﻿Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен! 

©Майкл Делл

﻿Плюсы работы со мной :

  • Качественное выполнение работы
  • Работа без предоплаты
  • Бесплатные правки
  • Позитивное общение с заказчиком
  • К каждой работе подхожу индивидуально и с душой
Минусы:

  • Хммм... Да их просто нет!!!
Гарантии:

В качестве гарантии того, что я никуда не пропаду и выполню работу, я оставляю свои реальные контакты на которые можно позвонить или написать.

Готов приступить к работе прямо сейчас!‍

От вашей идеи до ёё воплощения:

  • Я получаю макет и оцениваю его樂
  • Выполняю работу
  • Тестирую написанный сайт️‍
  • Вы оплачиваете работу
  • Я передаю вам архив с файлами茶
Результат моей работы - довольный клиент 

Способ оплаты:

Перевод денег на карту либо любым другим удобным для вас способом)))

Опыт работы (О себе):

Учусь на втором курсе университета где и изучаю HTML, CSS и JavaScript. Но созданием сайтов занимался ещё до университета. Сейчас я почувствовал, что я уже достаточно хорошо изучил HTML, CSS и JavaScript и решил предоставлять свои услуги как фрилансер. 

Хочу чтобы именно вы стали одним из первых клиентов!!!

Надеюсь на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество!!!

Контакты:

JavascriptHTMLCSSjQuery