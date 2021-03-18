Я молодой и амбициозный фрилансер))) Только качественная вёрстка и позитивное общение с заказчиком. HTML, CSS, JavaScript, jQuery.
Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен!
©Майкл Делл
Плюсы работы со мной :
- Качественное выполнение работы
- Работа без предоплаты
- Бесплатные правки
- Позитивное общение с заказчиком
- К каждой работе подхожу индивидуально и с душой
- Хммм... Да их просто нет!!!
В качестве гарантии того, что я никуда не пропаду и выполню работу, я оставляю свои реальные контакты на которые можно позвонить или написать.
- Telegram: @Sorizen
- Почта: [email protected]
- Телефон/Viber: +380968456614
От вашей идеи до ёё воплощения:
- Я получаю макет и оцениваю его樂
- Выполняю работу
- Тестирую написанный сайт️
- Вы оплачиваете работу
- Я передаю вам архив с файлами茶
Способ оплаты:
Перевод денег на карту либо любым другим удобным для вас способом)))
Опыт работы (О себе):
Учусь на втором курсе университета где и изучаю HTML, CSS и JavaScript. Но созданием сайтов занимался ещё до университета. Сейчас я почувствовал, что я уже достаточно хорошо изучил HTML, CSS и JavaScript и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Хочу чтобы именно вы стали одним из первых клиентов!!!
Надеюсь на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество!!!
Контакты:
- Telegram: @Sorizen
- Почта: [email protected]
- Телефон/Viber: +380968456614