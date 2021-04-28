Sorokanatallia_

Веб-дизайнер
Здравствуйте!
Меня зовут Наталья! Я веб-дизайнер!
Я окончила обучение по созданию сайтов в школе RESTART ACADEMY!
Продолжаю развиваться в этой сфере и не останавливаюсь на достигнутом!
Что я предлагаю? Создание сайтов — интернет-магазинов, лендингов, сайт-визитка, многостраничные сайты и пр.:
✔Анализ ЦА и конкурентов
✔Создание прототипа и макета сайта
✔Подбор контента
✔Создание дизайна
✔Верстка сайта под ключ
✔Адаптация сайта под все устройства
✔Подключение домена
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