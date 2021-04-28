Sorokanatallia_

Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Наталья! Я веб-дизайнер!

Я окончила обучение по созданию сайтов в школе RESTART ACADEMY!

Продолжаю развиваться в этой сфере и не останавливаюсь на достигнутом!

Что я предлагаю? Создание сайтов — интернет-магазинов, лендингов, сайт-визитка, многостраничные сайты и пр.:

✔Анализ ЦА и конкурентов

✔Создание прототипа и макета сайта

✔Подбор контента

✔Создание дизайна

✔Верстка сайта под ключ

✔Адаптация сайта под все устройства

✔Подключение домена