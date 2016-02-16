Отрисую растр в вектор
Начинающий отрисовщик. Стремлюсь развиваться дальше, повысить качество работ, а также получить бесценный опыт, больше всего привекла отрисовка в вектор, выполняю качественно и быстро, конечно же вручную.
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Портфолио
- Стилизованный портрет208 просмотров
- Арт в стиле Pink Hype581 просмотр
- Арт в стиле GTA637 просмотров
- Арт с стиле Comics208 просмотров
- Лев508 просмотров
- Логотип "Птицы"239 просмотров
- Авто184 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Отличное, быстрое выполнение заказа! Рекомендую Ольгу к сотрудничеству, еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Александром. Чёткая постановка задания, всегда на связи! Буду рада поработать вновь!