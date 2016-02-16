Sorte

Ольга Баталова Sorte

 
27 летРоссия/Киров
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Отрисую растр в вектор

Начинающий отрисовщик. Стремлюсь развиваться дальше, повысить качество работ, а также получить бесценный опыт, больше всего привекла отрисовка в вектор, выполняю качественно и быстро, конечно же вручную.

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Отзывы заказчиков
crazy1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка логотипа в векторе
Отличное, быстрое выполнение заказа! Рекомендую Ольгу к сотрудничеству, еще раз спасибо!
Очень приятно работать с Александром. Чёткая постановка задания, всегда на связи! Буду рада поработать вновь!
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