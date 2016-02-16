Отрисовка логотипа в векторе

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Завершен21 заявка351 просмотр

Всем привет! Есть логотип в картинке jpg (в приложении), его и нужно отрисовать в векторе (без подписи). На выходе AI, PNG, JPG + ч/б вариант для размещения в видео. От вас стоимость и сроки.

9 лет назад
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sorte
Ольга 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Отличное, быстрое выполнение заказа! Рекомендую Ольгу к сотрудничеству, еще раз спасибо!
Очень приятно работать с Александром. Чёткая постановка задания, всегда на связи! Буду рада поработать вновь!

Заявки фрилансеров

Sorte
Ольга 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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