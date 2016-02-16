Здравствуйте! Имеется видео-заставка проекта на тему футбола с анонсом чемпионатов, на которые делаются обзоры. Задача состоит в том чтобы стилизировать логотипы футбольных турниров под эту заставку, они будут появляться вместе с названиями ...
Отрисовка логотипа в векторе
Всем привет! Есть логотип в картинке jpg (в приложении), его и нужно отрисовать в векторе (без подписи). На выходе AI, PNG, JPG + ч/б вариант для размещения в видео. От вас стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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