Стилизировать логотипы футбольных чемпионатов под видео

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Закрыт6 заявок174 просмотра

Здравствуйте! 

Имеется видео-заставка проекта на тему футбола с анонсом чемпионатов, на которые делаются обзоры. Задача состоит в том чтобы стилизировать логотипы футбольных турниров под эту заставку, они будут появляться вместе с названиями турниров и должны выглядеть органично, в едином стиле и цвете, с легкими потертостями как в видео, не должны выбиваться из общей колеи. 

Сама видео-заставка находится здесь – yadi.sk/i/ixeVS3lEogfvg Логотипы находятся здесь – yadi.sk/d/4Hw8lwAAoi2df 

Пример такого стилизированного лого находится здесь – yadi.sk/i/-F9xm0MJoi3aM (эффект раздробления на части как правом нижнем углу лого, делать не нужно). 

Оставляйте свои заявки с ценой и контактами для быстрой связи. Сроки – несколько часов. Оплата в Webmoney. 

Спасибо за внимание и интерес.

9 лет назад
nuzik
Назар 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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