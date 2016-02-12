Стилизировать логотипы футбольных чемпионатов под видео

Здравствуйте!

Имеется видео-заставка проекта на тему футбола с анонсом чемпионатов, на которые делаются обзоры. Задача состоит в том чтобы стилизировать логотипы футбольных турниров под эту заставку, они будут появляться вместе с названиями турниров и должны выглядеть органично, в едином стиле и цвете, с легкими потертостями как в видео, не должны выбиваться из общей колеи.

Сама видео-заставка находится здесь – yadi.sk/i/ixeVS3lEogfvg Логотипы находятся здесь – yadi.sk/d/4Hw8lwAAoi2df

Пример такого стилизированного лого находится здесь – yadi.sk/i/-F9xm0MJoi3aM (эффект раздробления на части как правом нижнем углу лого, делать не нужно).

Оставляйте свои заявки с ценой и контактами для быстрой связи. Сроки – несколько часов. Оплата в Webmoney.

Спасибо за внимание и интерес.