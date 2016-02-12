Создать логотип для детского центра дополнительного образования. Концепция Планета талантов.
Стилизировать логотипы футбольных чемпионатов под видео
Здравствуйте!
Имеется видео-заставка проекта на тему футбола с анонсом чемпионатов, на которые делаются обзоры. Задача состоит в том чтобы стилизировать логотипы футбольных турниров под эту заставку, они будут появляться вместе с названиями турниров и должны выглядеть органично, в едином стиле и цвете, с легкими потертостями как в видео, не должны выбиваться из общей колеи.
Сама видео-заставка находится здесь – yadi.sk/i/ixeVS3lEogfvg Логотипы находятся здесь – yadi.sk/d/4Hw8lwAAoi2df
Пример такого стилизированного лого находится здесь – yadi.sk/i/-F9xm0MJoi3aM (эффект раздробления на части как правом нижнем углу лого, делать не нужно).
Оставляйте свои заявки с ценой и контактами для быстрой связи. Сроки – несколько часов. Оплата в Webmoney.
Спасибо за внимание и интерес.
Заявки фрилансеров
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