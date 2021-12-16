Транскрибация, рерайтинг, копирайтинг текста

Здравствуйте!

Немного обо мне:

Меня зовут Софья, год назад я окончила Московский Государственный институт культуры (МГИК) Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств. В период обучения участвовала во множестве конференций, создавала проекты посвященные развитию культуры в современном обществе.

Я не так давно работаю фрилансером, однако имею опыт в написании статей, копирайтинге, рерайтинге и транскрибации.

О работе:

➢ Ответственно подхожу к поставленной задаче

➢ Всегда на связи, в случае возникновения каких либо вопросов

➢ Выполняю работу в срок

Буду рада сотрудничеству!)