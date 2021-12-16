Транскрибация, рерайтинг, копирайтинг текста
Здравствуйте!
Немного обо мне:
Меня зовут Софья, год назад я окончила Московский Государственный институт культуры (МГИК) Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств. В период обучения участвовала во множестве конференций, создавала проекты посвященные развитию культуры в современном обществе.
Я не так давно работаю фрилансером, однако имею опыт в написании статей, копирайтинге, рерайтинге и транскрибации.
О работе:
➢ Ответственно подхожу к поставленной задаче
➢ Всегда на связи, в случае возникновения каких либо вопросов
➢ Выполняю работу в срок
Буду рада сотрудничеству!)
Действие аккаунта приостановлено!