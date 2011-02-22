C#, php, html, css, js, c++, delphi, VBA и т.д.
Языки программирования: php, js, html, css, c++, с#, delphi, VB, VBA, SQL и т.д.
Технологии: .NET, ASP, OpenGL, DirectX, WinAPI, MsSQL, MySQL, PostgreeSQL и т.д.
Движки: DLE, Wordpress.
Если чего-то нет в списке - могу быстро разобраться.
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Портфолио
- Сайт компании "Родной Край"179 просмотров
- Сайт суши ресторана148 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Сделал все быстро и эффективно. Спасибо. Рекомендую.
$10
10 баллов
13 лет назад
Спасибо большое, всё сделано очень хорошо. Работой доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно работать. Правильно и четко ставит задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$2
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена быстро, получилось то, что и было нужно. Сотрудничеством с Павлом доволен.
$4
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель ! Помимо превосходных знаний вертски,отлично знает программирование ! Оперативно решил нашу проблему !!! Спасибо Павел !!!