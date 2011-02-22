SoulTech

Павел Иванцов SoulTech

 
37 летРоссия/Калуга
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
C#, php, html, css, js, c++, delphi, VBA и т.д.

Языки программирования: php, js, html, css, c++, с#, delphi, VB, VBA, SQL и т.д.

Технологии: .NET, ASP, OpenGL, DirectX, WinAPI, MsSQL, MySQL, PostgreeSQL и т.д.

Движки: DLE, Wordpress.

Если чего-то нет в списке - могу быстро разобраться.

PHPWordPressMySQLHTMLCSSDelphiDLEVBAOpenGL
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Отзывы заказчиков
alekseyn
45 летОАЭ
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Устранить конфликт javascript в WP
Сделал все быстро и эффективно. Спасибо. Рекомендую.
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Google Analytics на сайт
Спасибо большое, всё сделано очень хорошо. Работой доволен.
Хороший заказчик, приятно работать. Правильно и четко ставит задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Поправить постраничную навигацию в DLE 7
Работа выполнена быстро, получилось то, что и было нужно. Сотрудничеством с Павлом доволен.
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$4
10 баллов
13 лет назад
Исправить верстку
Отличный исполнитель ! Помимо превосходных знаний вертски,отлично знает программирование ! Оперативно решил нашу проблему !!! Спасибо Павел !!!