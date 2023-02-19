SozdanieSaits

Разработка сайтов на Tilda



ОБО МНЕ

СОЗДАЮ ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ НА TILDA РАЗНОГО УРОВНЯ. От простых шаблонных до сайтов с полностью индивидуальным дизайном и структурой.

Последний кейс со студией маникюра: https://annafoks.ru/

- анализ конкурентов-> сбор фишек, материалов, смыслов-> составление продающей структуры сайта-> разработка прототипов, чтобы определиться со стилистикой-> разработка сайта-> адаптация под все экраны-> подключение домена и тд

Также обо мне:

2 года работала с крупным проектом @gotova_k_rodam в качестве дизайнера обложек, гайдов, оформления видео-контента

Работала как SMM-менеджер с экспертом-врачем

Создавала презентации, методические материалы и лендинги на фрилансе и для своих проектов

Оформляла карточки для маркетплейсов - для товара, который запускала сама и других товаров