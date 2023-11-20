Художник-дизайнер💫✨
Здравствуйте, меня зовут Алекс!)
Я художник-дизайнер с, достаточно, большим опытом работы.
Закончил художественную школу. Хорошо владею Photoshop, графическим планшетом, создаю диджы, традишки.
Рисую абсолютно всё и на любую тематику!!
Мой Youtube канал:
https://youtube.com/@space_wanderer_
Telegram канал (больше примеров моих работ):
https://t.me/space_wanderer_tme
Группа ВКонтакте (больше примеров моих работ):
https://vk.com/club173164426
Мои контакты, пишите:
Telegram
https://t.me/Space_Wanderer86
Почта
[email protected]
Портфолио
- Примеры моих работ 3 (рисунки, превью к видео)нет просмотров