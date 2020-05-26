Англо-русский и русско-английский перевод.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга! Предлагаю свои услуги в области:
- англо-русского и русско-английского перевода (уровень В2, изучала бизнес-английский 5 лет);
- транскрибации (с русского и английского);
- копирайтинга (готова осветить любую тему) и рерайтинга текстов:
- сбора и анализа данных;
- могу выступать в качестве Вашего ассистента;
- полной обработки фото в PS;
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнено согласно ТЗ, сдана в срок. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за ваш отзыв! Рекомендую работодателя, задача была поставлена чётко и оплата произведена в срок!