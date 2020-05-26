Spacey

Ольга Spacey

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Англо-русский и русско-английский перевод.

Здравствуйте! Меня зовут Ольга!  Предлагаю свои услуги в области:

  • англо-русского и русско-английского перевода (уровень В2, изучала бизнес-английский 5 лет);
  • транскрибации (с русского и английского);
  • копирайтинга (готова осветить любую тему) и рерайтинга текстов:
  • сбора и анализа данных;
  • могу выступать в качестве Вашего ассистента;
  • полной обработки фото в PS;
Имею высшее образование по специальности "Международные экономические отношения". Работаю быстро, качественно, люблю применять креатив там, где это уместно, являюсь счастливым обладателем черты "перфекционизм" и точно улавливаю потребности заказчика! 

Отзывы заказчиков

IrinaZaharchenko
Ирина 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв(-1)
$2
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видеопередачи
Работа выполнено согласно ТЗ, сдана в срок. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству.
Спасибо за ваш отзыв! Рекомендую работодателя, задача была поставлена чётко и оплата произведена в срок!
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