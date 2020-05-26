Англо-русский и русско-английский перевод.

Здравствуйте! Меня зовут Ольга! Предлагаю свои услуги в области:

англо-русского и русско-английского перевода (уровень В2, изучала бизнес-английский 5 лет);

транскрибации (с русского и английского);

копирайтинга (готова осветить любую тему) и рерайтинга текстов:

сбора и анализа данных;

могу выступать в качестве Вашего ассистента;

полной обработки фото в PS;

Имею высшее образование по специальности "Международные экономические отношения". Работаю быстро, качественно, люблю применять креатив там, где это уместно, являюсь счастливым обладателем черты "перфекционизм" и точно улавливаю потребности заказчика!