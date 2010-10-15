Specproject

Петров Олег Specproject

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
EventLP
Влади 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
38 отзывов
$450
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга