Spielberg

Михаил Волченков Spielberg

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сервис по составлению персональных гороскопов

    $500

    Сайт будет ориентирован в первую очередь на западную аудиторию. Идея такова: Человек заходит, оформляет заказ на составление персонального гороскопа, забивает свои персональные данные, выбирает нужный ему диапазон дат, платит при оформлении заказа кредиткой или через интернет-платежные системы. ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Elite Casino - раскрутка

    $500

    http://elite-casino.ru Необходимо за 3-4 месяца раскрутить сие казино. Необходимо добиться посещаемости не менее 300 хостов в сутки, и не менее 30% посетителей должны заходить в казино именно чтобы поиграть. Т.е. пустой трафик не прокатит.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка интернет-казино

    $100

    Необходим человек для разовой раскрутки интернет-казино elite-casino.ru. Для раскутки предоставляю не более месяца. За этот срок необходимо добиться посещаемости не менее 300 хостов в сутки, и казино должно работать, т.е. мне не нужен пустой трафик. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутчик\оптимизатор

    $100

    Необходим человек для разовой раскрутки интернет-казино elite-casino.ru. Для раскутки предоставляю не более месяца. За этот срок необходимо добиться посещаемости не менее 300 хостов в сутки, и казино должно работать, т.е. мне не нужен пустой трафик. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад