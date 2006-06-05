Сайт будет ориентирован в первую очередь на западную аудиторию. Идея такова: Человек заходит, оформляет заказ на составление персонального гороскопа, забивает свои персональные данные, выбирает нужный ему диапазон дат, платит при оформлении заказа кредиткой или через интернет-платежные системы. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
http://elite-casino.ru Необходимо за 3-4 месяца раскрутить сие казино. Необходимо добиться посещаемости не менее 300 хостов в сутки, и не менее 30% посетителей должны заходить в казино именно чтобы поиграть. Т.е. пустой трафик не прокатит.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходим человек для разовой раскрутки интернет-казино elite-casino.ru. Для раскутки предоставляю не более месяца. За этот срок необходимо добиться посещаемости не менее 300 хостов в сутки, и казино должно работать, т.е. мне не нужен пустой трафик. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $100
Необходим человек для разовой раскрутки интернет-казино elite-casino.ru. Для раскутки предоставляю не более месяца. За этот срок необходимо добиться посещаемости не менее 300 хостов в сутки, и казино должно работать, т.е. мне не нужен пустой трафик. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад