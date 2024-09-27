БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5,JavaScript, jQuery.
Чем занимаюсь?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом.
Навыки:
Верстка: Gulp, HTML5, CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery.
Программирование: JavaScript.
Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL.
CMS: Joomla, WordPress, Битрикс и др.
Контакты:
Telegram: @spikuser
Email: [email protected]
Я против войны в Украине!
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#772
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $300от 1 дня
#957
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#2931