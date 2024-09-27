БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5,JavaScript, jQuery. Чем занимаюсь? Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. Навыки: Верстка: Gulp, HTML5, CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery. Программирование: JavaScript. Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL. CMS: Joomla, WordPress, Битрикс и др. Контакты: Telegram: @spikuser Email: [email protected]

Я против войны в Украине !

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