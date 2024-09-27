Spikuser

Даниил Spikuser

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5,JavaScript, jQuery.

Чем занимаюсь?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом.

Навыки:

Верстка: Gulp, HTML5, CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery.

Программирование: JavaScript.

Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL.

CMS: Joomla, WordPress, Битрикс и др.

Контакты:

Telegram: @spikuser

Email: [email protected]

Портфолио

Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#772
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $300от 1 дня
#957
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#2931