Аккуратный, качественный дизайн логотипов и другой графики.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

· ﻿﻿Логотип·

· Дизайн визиток, плаката, брошюры

· Дизайн календарей

· Разработка иконок для сайта

· Фирменный стиль

· Брендбук

МОИ ГАРАНТИИ:

· Соблюдение сроков выполнения работы

· Качественный и уникальный дизайн, индивидуальный подход

· Постоянная связь

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА﻿ ﻿

﻿﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.

﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

﻿﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

﻿Оплата за проект.

﻿Отправка исходников.

﻿Обмен положительными отзывами.

· ﻿ ﻿Приватбанк

· ﻿ ﻿Монобанк:

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

﻿­через личные сообщения﻿

﻿по почте ***

﻿через месенджеры (вайбер, телеграм)

Отдаюсь работе полностью, ведь лучшая работа та, которая приносит

удовольствие!

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Мария