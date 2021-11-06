Аккуратный, качественный дизайн логотипов и другой графики.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
· Логотип·
· Дизайн визиток, плаката, брошюры
· Дизайн календарей
· Разработка иконок для сайта
· Фирменный стиль
· Брендбук
МОИ ГАРАНТИИ:
· Соблюдение сроков выполнения работы
· Качественный и уникальный дизайн, индивидуальный подход
· Постоянная связь
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
· Приватбанк
· Монобанк:
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщения
- по почте ***
- через месенджеры (вайбер, телеграм)
Отдаюсь работе полностью, ведь лучшая работа та, которая приносит
удовольствие!
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Мария