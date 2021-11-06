Spitsynna

Мария Spitsynna

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Аккуратный, качественный дизайн логотипов и другой графики.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

· ﻿﻿Логотип·

· Дизайн визиток, плаката, брошюры

· Дизайн календарей

· Разработка иконок для сайта

· Фирменный стиль

· Брендбук

МОИ ГАРАНТИИ:

· Соблюдение сроков выполнения работы

· Качественный и уникальный дизайн, индивидуальный подход

· Постоянная связь

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА﻿ ﻿

  • ﻿﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿Оплата за проект.
  • ﻿Отправка исходников.
  • ﻿Обмен положительными отзывами.
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

· ﻿ ﻿Приватбанк

· ﻿ ﻿Монобанк:

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

  • ﻿­через личные сообщения﻿
  • ﻿по почте ***
  • ﻿через месенджеры (вайбер, телеграм)
К каждому проекту подхожу индивидуально. В результате вы получаете качественный и уникальный дизайн.

Отдаюсь работе полностью, ведь лучшая работа та, которая приносит

удовольствие!

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Мария