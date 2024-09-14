Developer Java. Разработка и дизайн сайтов. Занимаюсь программированием более 5 лет.

Привет!

Меня зовут Савелий, мне 23 года. Имею высшее образование, дополнительно получил 2 сертификата за прохождение курсов по разработке на Java в IT-Academy. Занимаюсь саморазвитием своих навыков в интернете. Интересен опыт с фрилансом.

О себе:

Амбициозный, заслуживающий доверия и энергичный.

Я стремлюсь обеспечить качественную и целенаправленную работу.

Увлечен инновационными технологиями и дизайном.

Я хочу применить свою страсть и опыт в работе с акцентов в разработке продукта.

Изученные технологии

Java, Python, Git, Linux, C#, Dart, HTML+CSS, PHP, MySQL, Flutter, JavaScript, WordPress, Figma

Сильные стороны

Способен быстро овладевать новыми навыками, открыт, конкурентоспособен, целеустремлен.

Разработки

Занимаюсь разработкой приложений, программ на языке программирования Java, разрабатываю сайты, HTML-верстальщик. На моём счету разработка сайта для магазина игрушек ToyBox, верстка цветочного магазина, разработка 3D моделей, написано несколько мелких программ на Java, разработка умного зеркала на языке программирования Python.