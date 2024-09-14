Привет!
Меня зовут Савелий, мне 23 года. Имею высшее образование, дополнительно получил 2 сертификата за прохождение курсов по разработке на Java в IT-Academy. Занимаюсь саморазвитием своих навыков в интернете. Интересен опыт с фрилансом.
О себе:
Амбициозный, заслуживающий доверия и энергичный.
Я стремлюсь обеспечить качественную и целенаправленную работу.
Увлечен инновационными технологиями и дизайном.
Я хочу применить свою страсть и опыт в работе с акцентов в разработке продукта.
Изученные технологии
Java, Python, Git, Linux, C#, Dart, HTML+CSS, PHP, MySQL, Flutter, JavaScript, WordPress, Figma
Сильные стороны
Способен быстро овладевать новыми навыками, открыт, конкурентоспособен, целеустремлен.
Разработки
Занимаюсь разработкой приложений, программ на языке программирования Java, разрабатываю сайты, HTML-верстальщик. На моём счету разработка сайта для магазина игрушек ToyBox, верстка цветочного магазина, разработка 3D моделей, написано несколько мелких программ на Java, разработка умного зеркала на языке программирования Python.
Портфолио
- Верстка сайта детской стоматологиинет просмотров
- Верстка сайта детской стоматологии №21 просмотр
- Цветочный магазиннет просмотров