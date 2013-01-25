PHP / CSS / JS / Kohana etc.
Написание парсеров/граберов.
Написание скриптов постинга на PHP+cURL.
Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).
Написание конверторов БД различных CMS.
Базовая настройка и администрирование серверов:
Nginx, Apache, PHP, MySQL.
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12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
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