Squall88

Михаил Squall88

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP / CSS / JS / Kohana etc.

Написание парсеров/граберов.

Написание скриптов постинга на PHP+cURL.

Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).

Написание конверторов БД различных CMS.

Базовая настройка и администрирование серверов:

Nginx, Apache, PHP, MySQL.

Отзывы заказчиков

sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Парсер номенклатуры
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга