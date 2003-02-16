Squanchsquanch2

Берусь за совершенно разные задания.

Я изучаю python и готов выполнить за небольшую сумму задания низкой/средней сложности,мне это необходимо для практики,поэтому буду благодарен за толерантность к потенциальным трудностям,взамен буду просить меньшую сумму в качестве оплаты.

Так же свободно владею английским языком,имею опыт репетиторства и перевода различных текстов.