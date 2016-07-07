SquirrelDev

Front-End/WordPress Developer

Смысл работы заключается в том что бы вы остались довольны и получили ожидаемый результат, ведь именно для этого мы здесь для наших клиентов!

Большой опыт работы с CSS3, HTML5, Jquery, WordPress, AngularJS.

Опыт создания продающих интернет магазинов, и привлекательных LandingPage.

Всегда качественные кроссбраузерные, адаптинвная и семантичные сайты для вас.