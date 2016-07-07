SquirrelDev

Антон Беличенко SquirrelDev

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Front-End/WordPress Developer

Смысл работы заключается в том что бы вы остались довольны и получили ожидаемый результат, ведь именно для этого мы здесь для наших клиентов!

Большой опыт работы с CSS3, HTML5, Jquery, WordPress, AngularJS.

Опыт создания продающих интернет магазинов, и привлекательных LandingPage.

Всегда качественные кроссбраузерные, адаптинвная и семантичные сайты для вас. 

Отзывы заказчиков

Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт на Wordpress
WordPress
Хороший исполнитель, видно что еще начинает, но есть желание разбираться в довольно сложных проектах на Wordpress. Цены вменяемые, всегда на связи, не пропадает, так что могу рекомендовать.
Отличны заказчик, четкая постановка задачи. И быстрая оплата по достижению желаемого результата. С такими людьми всегда приятно работать. Рекомендую.
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