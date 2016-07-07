SquirrelDev

Front-End/WordPress Developer
Смысл работы заключается в том что бы вы остались довольны и получили ожидаемый результат, ведь именно для этого мы здесь для наших клиентов!
Большой опыт работы с CSS3, HTML5, Jquery, WordPress, AngularJS.
Опыт создания продающих интернет магазинов, и привлекательных LandingPage.
Всегда качественные кроссбраузерные, адаптинвная и семантичные сайты для вас.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Хороший исполнитель, видно что еще начинает, но есть желание разбираться в довольно сложных проектах на Wordpress. Цены вменяемые, всегда на связи, не пропадает, так что могу рекомендовать.
Ответный отзыв
Отличны заказчик, четкая постановка задачи. И быстрая оплата по достижению желаемого результата. С такими людьми всегда приятно работать. Рекомендую.