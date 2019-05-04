Sqwoteg

Михаил Sqwoteg

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Отзывы заказчиков

happiness_
Любовь 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужен исполнитель на мелкие работы на wordpress
WordPress
Продолжаем сотрудничество и после завершения проекта.
🙃
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pmus
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Javascript модификация микрофреймворка
JavaScript
Я сам программист и могу со знанием дела оценить работу другого программиста. Михаил работает качественно и в срок, код пишет аккуратный и чистый. Вежлив в общении и пунктуален. Определенно рекомендую к сотрудничеству!
Коротко и ясно поставил задачу, оплатил в тот же день. В сети бывает редко, сконтактировать сложновато, поэтому лучше сразу все спросить. :)
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