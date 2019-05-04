Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Продолжаем сотрудничество и после завершения проекта.
$5
10 баллов
6 лет назад
JavaScript
Я сам программист и могу со знанием дела оценить работу другого программиста. Михаил работает качественно и в срок, код пишет аккуратный и чистый. Вежлив в общении и пунктуален. Определенно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Коротко и ясно поставил задачу, оплатил в тот же день. В сети бывает редко, сконтактировать сложновато, поэтому лучше сразу все спросить. :)