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Смит Уинстон
Sslazuko404
Sslazuko404
26 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
(-1)
Начинающий фрилансер. Разработчик в крупной аутсорсинговой компании.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
a1997-1
28 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$35
3 балла
4 года назад
Разработать плагин для WinMerge
Исполнитель повел себя не ответственно. Взяв заказ, он не подумал о реализации поставленной задачи. Через 8 дней, написал, что не может ее выполнить.
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Отзывы заказчиков
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