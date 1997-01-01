Sslazuko404

Смит Уинстон Sslazuko404

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Начинающий фрилансер. Разработчик в крупной аутсорсинговой компании.

Отзывы заказчиков

a1997-1
28 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
3 балла
4 года назад
Разработать плагин для WinMerge
Исполнитель повел себя не ответственно. Взяв заказ, он не подумал о реализации поставленной задачи. Через 8 дней, написал, что не может ее выполнить.