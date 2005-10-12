👉 Качественная верстка сайтов и быстрое исполнение работы. HTML5, CSS3(SCSS), Bootstrap JavaScript.

Привет 👋, я Аскар.

⭐️ Обо мне

﻿Учусь на специальности ИСП (Информационные системы и программирование). Начал изучать программирование еще в 12 и не планирую останавливаться на достигнутом. Со мной вы получите вовремя выполненную работу и плюшки в виде красивых анимаций.

✔️ Мои гарантии

﻿- Быстрый старт разработки

﻿- Соблюдение дедлайнов

﻿- Каждодневные отчеты о выполненной работе

﻿- Аккуратный и современный код

﻿- Кроссбраузерность и адаптивность верстки

﻿- Быстрая связь со мной

﻿- Приятное общение

﻿ - 🎯 Гарантия на верстку

﻿В течении 2-х недель после исполнения заказа я быстро и бесплатно исправляю все допущенные мною ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

И еще немаловажная вещь. Все правки бесплатные

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 Знания и навыки

- HTML5, CSS3, JavaScript,

﻿- Препроцессоры; PUG, SASS/SCSS

﻿- FlexBox & Grid

﻿- SVG Sprites

﻿- Bootstrap

﻿- Сборщик Gulp

﻿- Методология БЭМ

﻿- Git

﻿- GitHub - st1moff.github

﻿- Figma & Photoshop

💬 Связь

﻿🔥 Telegram: st1moff.tg

﻿🔥 VK: st1moff.vk

﻿🔥 E-mail: [email protected]

﻿🔥 Мобильный: +7 (917) 883 28 73

 Мои счета

﻿ Mastercard: 5536 9100 2041 2286

﻿ MIR: 2202 2016 0728 2445