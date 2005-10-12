Привет 👋, я Аскар.
⭐️ Обо мне
Учусь на специальности ИСП (Информационные системы и программирование). Начал изучать программирование еще в 12 и не планирую останавливаться на достигнутом. Со мной вы получите вовремя выполненную работу и плюшки в виде красивых анимаций.
✔️ Мои гарантии
- Быстрый старт разработки
- Соблюдение дедлайнов
- Каждодневные отчеты о выполненной работе
- Аккуратный и современный код
- Кроссбраузерность и адаптивность верстки
- Быстрая связь со мной
- Приятное общение
- 🎯 Гарантия на верстку
В течении 2-х недель после исполнения заказа я быстро и бесплатно исправляю все допущенные мною ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
И еще немаловажная вещь. Все правки бесплатные
Знания и навыки
- HTML5, CSS3, JavaScript,
- Препроцессоры; PUG, SASS/SCSS
- FlexBox & Grid
- SVG Sprites
- Bootstrap
- Сборщик Gulp
- Методология БЭМ
- Git
- GitHub - st1moff.github
- Figma & Photoshop
💬 Связь
🔥 Telegram: st1moff.tg
🔥 VK: st1moff.vk
🔥 E-mail: [email protected]
🔥 Мобильный: +7 (917) 883 28 73
Мои счета
Visa: 4276 6200 3892 5115
Mastercard: 5536 9100 2041 2286
MIR: 2202 2016 0728 2445
Портфолио
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