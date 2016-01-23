StQuote

Павел StQuote

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка игр HTML5/Mobile и web-приложении

Игры HTML5/Mobile

Разрабатываю игры с нуля и сопровождаю до релиза (саппорт после релиза - по договоренности). Возможен фикс/рескин ваших игр. 

Я пишу только код, ассеты (арт, анимации, саунды) - не создаю.

Для клиентской части использую: 

  • Phaser/PixiJS (Web)
  • LibGDX (Web+Mobile)
Для серверсайда: Socket.IO (node.js), MySQL

Web-приложения

Разрабатываю web-приложения, админки, Chrome расширения. При разработке использую Backbone или Angular. Для верстки - Bootstrap.

MySQLHTMLBootstrapAngularNode.jsBackbone.js
Отзывы заказчиков
stas2204
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Написать скрипт перезапуска ffmpeg при обрыве интернета
Отличный специалист, работа сделана качественно и в срок.
Грамотная постановка задачи, разъяснение проблем и, что немаловажно, культура общения. Оплату получил сразу после проверки работы, без задержек. Остался доволен сотрудничеством на все 100%
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