Разработка игр HTML5/Mobile и web-приложении

Игры HTML5/Mobile

Разрабатываю игры с нуля и сопровождаю до релиза (саппорт после релиза - по договоренности). Возможен фикс/рескин ваших игр.

Я пишу только код, ассеты (арт, анимации, саунды) - не создаю.

Для клиентской части использую:

Phaser/PixiJS (Web)

LibGDX (Web+Mobile)

Web-приложения

Разрабатываю web-приложения, админки, Chrome расширения. При разработке использую Backbone или Angular. Для верстки - Bootstrap.