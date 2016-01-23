Разработка игр HTML5/Mobile и web-приложении
Игры HTML5/Mobile
Разрабатываю игры с нуля и сопровождаю до релиза (саппорт после релиза - по договоренности). Возможен фикс/рескин ваших игр.
Я пишу только код, ассеты (арт, анимации, саунды) - не создаю.
Для клиентской части использую:
- Phaser/PixiJS (Web)
- LibGDX (Web+Mobile)
Web-приложения
Разрабатываю web-приложения, админки, Chrome расширения. При разработке использую Backbone или Angular. Для верстки - Bootstrap.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист, работа сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, разъяснение проблем и, что немаловажно, культура общения. Оплату получил сразу после проверки работы, без задержек. Остался доволен сотрудничеством на все 100%