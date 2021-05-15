StTranslator

Профессиональный перевод текста с русского на английский

Опыт перевода и написания научных статей для англоязычных журналов в рамках основной работы 5 лет (2015-2020) один из примеров по ссылке http://www.jbsdonline.com/nitrogen-limitation-triggers-lipid-synthesis-torulaspora-globose-various-carbon-substrates-p19000.html (первый автор). Сейчас проживаю в Америке, свободно владею английским. Домохозяйка - есть возможность выполнения работы в короткие сроки. Перед отправкой каждый мой перевод проверяется носителем языка, так что Вы можете быть уверены в качестве выполненной работы).