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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель! Сроки соблюдает, придерживается ТЗ и всегда на связи! Работой доволен. Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точная постановка задачи и всегда на связи. Рекомендую.