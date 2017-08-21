Stacy_Howard

Анастасия Наумова Stacy_Howard

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Люблю свою работу
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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
bookofsky
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Создание обложки и миниатюры для группы вконтакте
Отличный исполнитель! Сроки соблюдает, придерживается ТЗ и всегда на связи! Работой доволен. Всем советую!
Отличный заказчик. Точная постановка задачи и всегда на связи. Рекомендую.
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