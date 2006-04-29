Stanis

Гость Stanis

 
NaN летРоссия/Смоленск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
P-Sat
Гость 
NaN летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
0 баллов
18 лет назад
Нужен дизайн для интернет-магазина по продаже бытовой электроники
Вроде взялся за проект, но потом исчез. Ничего не сделал. На аську и e-mail не отвечает.