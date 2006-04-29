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Гость
Stanis
Stanis
NaN лет
Россия
/
Смоленск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
(-1)
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Гость
P-Sat
NaN лет
Беларусь
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
0 баллов
18 лет назад
Нужен дизайн для интернет-магазина по продаже бытовой электроники
Вроде взялся за проект, но потом исчез. Ничего не сделал. На аську и e-mail не отвечает.
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Отзывы заказчиков
1
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