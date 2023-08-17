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Работал в Сбере, Тинькофф поддержке и продаже недвижимости. Ввел для агентства недвижимости телеграмм канал. Знаю деловую этику коммуникаций и язык выгоды, учился на педагогическом, могу разложить все характеристики структурно и описать с хорошей стороны.

Имею творческий склад ума и системное мышление - это помогает мне писать новое и все структурировать, называя обобщенно перебираясь к наименьшему конкретизированному, называя все своими словами, именами, названиями. Что важно отметить, что могу излагать мысли складно, чтобы читатель превращался в конечного потребителя, однако если вы не собираетесь что-то продавать, то навык педагога поможет мне изъясниться, чтобы материал был усвоен в сжатые сроки.

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