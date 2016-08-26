StanislavD

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Комплексная поисковая оптимизация и продвижение сайтов (SEO), профессиональная SEO аналитика и SEO аудит, реклама в Директ и AdWords, оптимизация под социальные сети (SMO), управление репутацией в сети (SERM), разработка и тестирование сайтов, написание и наполнение сайтов гибридными текстами.
Продвижение и разработка сайтов в Украине, России, Беларусь, Казахстан, США, Европа.
Наша компания профессионально решает задачи в сфере интернет-маркетинга на протяжении 6 лет. Главное для нас - это доступные цены и высокое качество для Вас. Цель нашей команды максимально вникнуть в Ваш проект и довести его до идеала. Комплексный подход - ключ к растущему трафику и высокой конверсии.
Услуги по продвижению сайтов
•проведение аналитики и аудитов сайта
•сбор и группировка семантического ядра
•внутренняя оптимизация сайта, исправление ошибок
•наполнение сайта, заливка контента
•линкбилдинг, наращивание ссылочной массы и построение ссылочного профиля сайта
•комплексное безопасное продвижение сайта
•регистрация сайта в каталогах.
Наша схема продвижения строится на рекомендациях Google и Яндекс без использования запрещенных методов. Работая с нами Вы получаете гарантируемое безопасное продвижение сайтов без риска наложений санкций. Для нас каждый сайт индивидуален и для каждого из них у нас особый подход. Для того что бы достичь оптимальный результат мы разрабатываем отдельную схему продвижения для каждого сайта индивидуально.
Услуги по разработке сайтов
•разработка сайта-визитки
•разработка интернет-магазина
•внесение правок на Ваш сайт
Другие услуги
•написание текстов (копирайт/рерайт, seo-копирайт/seo-рерайт, написание описаний к товарам и т.д.)
•составление технического задания для программиста, копирайтера и других специалистов
•тестирование сайтов
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад