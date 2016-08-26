StanislavD

Комплексная поисковая оптимизация и продвижение сайтов (SEO), профессиональная SEO аналитика и SEO аудит, реклама в Директ и AdWords, оптимизация под социальные сети (SMO), управление репутацией в сети (SERM), разработка и тестирование сайтов, написание и наполнение сайтов гибридными текстами.

Продвижение и разработка сайтов в Украине, России, Беларусь, Казахстан, США, Европа.

Наша компания профессионально решает задачи в сфере интернет-маркетинга на протяжении 6 лет. Главное для нас - это доступные цены и высокое качество для Вас. Цель нашей команды максимально вникнуть в Ваш проект и довести его до идеала. Комплексный подход - ключ к растущему трафику и высокой конверсии.

Услуги по продвижению сайтов

•проведение аналитики и аудитов сайта

•сбор и группировка семантического ядра

•внутренняя оптимизация сайта, исправление ошибок

•наполнение сайта, заливка контента

•линкбилдинг, наращивание ссылочной массы и построение ссылочного профиля сайта

•комплексное безопасное продвижение сайта

•регистрация сайта в каталогах.

Наша схема продвижения строится на рекомендациях Google и Яндекс без использования запрещенных методов. Работая с нами Вы получаете гарантируемое безопасное продвижение сайтов без риска наложений санкций. Для нас каждый сайт индивидуален и для каждого из них у нас особый подход. Для того что бы достичь оптимальный результат мы разрабатываем отдельную схему продвижения для каждого сайта индивидуально.

Услуги по разработке сайтов

•разработка сайта-визитки

•разработка интернет-магазина

•внесение правок на Ваш сайт

Другие услуги

•написание текстов (копирайт/рерайт, seo-копирайт/seo-рерайт, написание описаний к товарам и т.д.)

•составление технического задания для программиста, копирайтера и других специалистов

•тестирование сайтов