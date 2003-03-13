Быстрая и качественная верстка сайтов , работа с гарантией , сдача заказов в срок.
Фронтэнд-специалист. Верстка сайтов-HTML,CSS, методология БЭМ, FLEX, адаптивная верстка , Grid, JavaScript.
Основные и навыки:
HTML5
CSS
JavaScript.
Изучал все вышеперечисленное полгода,пришло время применить полученные знания на практике.
Очень выгодная предложение заказы буду исполнять за дешево если заказ легкий за пол цены.
Гарантия: Если в течение недели найдутся ошибки я исправлю их бесплатно.
Контактные данные: Телеграмм:https://t.me/programmerxyz
Email: [email protected]
[email protected]
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