Быстрая и качественная верстка сайтов , работа с гарантией , сдача заказов в срок.

Фронтэнд-специалист. Верстка сайтов-HTML,CSS, методология БЭМ, FLEX, адаптивная верстка , Grid, JavaScript.

Основные и навыки:

HTML5

CSS

JavaScript.

Изучал все вышеперечисленное полгода,пришло время применить полученные знания на практике.

Очень выгодная предложение заказы буду исполнять за дешево если заказ легкий за пол цены.

Гарантия: Если в течение недели найдутся ошибки я исправлю их бесплатно.

Контактные данные: Телеграмм:https://t.me/programmerxyz

Email: [email protected]

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ [email protected]