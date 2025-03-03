StanislavT1

Станислав StanislavT1

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Верстка сайтов HTML, CSS, JavaScript

Верстка сайтов HTML, CSS, JavaScript

Здравствуйте, мое имя Станислав.
Более двух лет занимаюсь версткой сайтов для клиентов и web-программированием.
- Верстаю сайты любой сложности и под все основные устройства: Desktop,Планшеты, Mobile.
- Оптимизирую почти под все браузеры:
Chrome; Firefox; Edge; Opera; Safari; IE (нет поддержки).
- В работе использую основные инструменты:
HTML, CSS, JavaScript, БЭМ, Flexbox, Grid, Figma, PSD, Git, WordPress, Pixel perfect.
- Стараюсь Pixel perfect доводить до 100%.
- Создам проект в оговоренный срок и проделаю все нужные правки.

Работая со мной вы получите:
- Чистый, читаемый код.
- Быстрое выполнение заказа.
- Бесплатные правки даже после сдачи проекта.
-Основные принципы верстки: надежность, удобство, скорость, семантика, доступность.
От Вас:
- Макет проекта в Figma или PSD.
- Техническое Задание(ТЗ).
- Своевременная оплата.
Мой сайт https://freelancerstanislav.ru/

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