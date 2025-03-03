Верстка сайтов HTML, CSS, JavaScript

Верстка сайтов HTML, CSS, JavaScript

Здравствуйте, мое имя Станислав.

Более двух лет занимаюсь версткой сайтов для клиентов и web-программированием.

- Верстаю сайты любой сложности и под все основные устройства: Desktop,Планшеты, Mobile.

- Оптимизирую почти под все браузеры:

Chrome; Firefox; Edge; Opera; Safari; IE (нет поддержки).

- В работе использую основные инструменты:

HTML, CSS, JavaScript, БЭМ, Flexbox, Grid, Figma, PSD, Git, WordPress, Pixel perfect.

- Стараюсь Pixel perfect доводить до 100%.

- Создам проект в оговоренный срок и проделаю все нужные правки.



Работая со мной вы получите:

- Чистый, читаемый код.

- Быстрое выполнение заказа.

- Бесплатные правки даже после сдачи проекта.

-Основные принципы верстки: надежность, удобство, скорость, семантика, доступность.

От Вас:

- Макет проекта в Figma или PSD.

- Техническое Задание(ТЗ).

- Своевременная оплата.

Мой сайт https://freelancerstanislav.ru/