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Константин
StarExplorer
StarExplorer
36 лет
Украина
/
Калуш
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
3D modeling, дизайн интерьеров и экстерьеров.
Отзывы заказчиков
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Хрусталев Михаил
MHrustik
30 лет
Россия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$5
10 баллов
6 лет назад
JS/jQuery - Написать простейший скрипт
Константин сделал все что требовалось. Рекомендую
Рекомендую Михаила. Конкретная задача, очень терпеливый заказчик. Было приятно работать.
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Отзывы заказчиков
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