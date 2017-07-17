StarExplorer

Константин StarExplorer

 
36 летУкраина/Калуш
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3D modeling, дизайн интерьеров и экстерьеров.
Отзывы заказчиков
MHrustik
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
JS/jQuery - Написать простейший скрипт
Константин сделал все что требовалось. Рекомендую
Рекомендую Михаила. Конкретная задача, очень терпеливый заказчик. Было приятно работать.
Ответный отзыв