Web-Разработчик, Переводчик и просто фрилансер
Всем привет!
Меня зовут Алексей, я студент, первый год. Хотел бы начать зарабатывать деньги для самообеспечения. Хорошо знаю английский и словацкий языки. Мастерски владею украинским и русским языками.
Могу предоставить услуги перевода текста, создания персонального макета и верстки сайта.
Навыки:
HTML
CSS
CSS-анимация,
SCSS
Python(очень слабо)
Код пишу вручную,
могу прокомментировать код (по желанию),
Занимаюсь вёрсткой сайтов и созданием макетов.
Для начала работы потребуется макет в Figma или в Photoshop
Если я вас заинтересовал - на звонки я не отвечаю, лучше пишите в телеграм: @ArGenT_Tower.