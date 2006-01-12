Web-Разработчик, Переводчик и просто фрилансер

Всем привет!

Меня зовут Алексей, я студент, первый год. Хотел бы начать зарабатывать деньги для самообеспечения. Хорошо знаю английский и словацкий языки. Мастерски владею украинским и русским языками.

Могу предоставить услуги перевода текста, создания персонального макета и верстки сайта.

Навыки:

HTML

CSS

CSS-анимация,

SCSS

Python(очень слабо)

Код пишу вручную,

могу прокомментировать код (по желанию),

Занимаюсь вёрсткой сайтов и созданием макетов.

Для начала работы потребуется макет в Figma или в Photoshop

Если я вас заинтересовал - на звонки я не отвечаю, лучше пишите в телеграм: @ArGenT_Tower.