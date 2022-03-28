Star_player1

IT
Доброго времени суток! Меня зовут Аян.
Я - технический специалист GetCourse. Предоставляю услуги полного технического сопровождения запуска, разовые услуги.
В базовую настройку входит:
1. Подключение домена
2. Настройка входящей и исходящей почты
3. Небольшое оформление аккаунта (логотип, фавикон, подпись писем)
4. Оформление шаблона рассылок
5. Создание и интеграция виджета с геткурс
Кроме этого занимаюсь версткой сайтов, обладаю навыками HTML5/CSS3/JS
Также занимаюсь чат-ботами на платформе Salebot, собираю воронки и настраиваю тех.часть
Languages:
- Russian (native)
- Kazakh (native)
- English (Intermediate)