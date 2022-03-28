Star_player1

IT

Доброго времени суток! Меня зовут Аян.

Я - технический специалист GetCourse. Предоставляю услуги полного технического сопровождения запуска, разовые услуги.

В базовую настройку входит:

1. Подключение домена

2. Настройка входящей и исходящей почты

3. Небольшое оформление аккаунта (логотип, фавикон, подпись писем)

4. Оформление шаблона рассылок

5. Создание и интеграция виджета с геткурс

Кроме этого занимаюсь версткой сайтов, обладаю навыками HTML5/CSS3/JS

Также занимаюсь чат-ботами на платформе Salebot, собираю воронки и настраиваю тех.часть

Languages:

﻿- Russian (native)

﻿- Kazakh (native)

﻿- English (Intermediate)