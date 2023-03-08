Stari4

Иван Stari4

 
23 годаРоссия/Челябинск
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Копирайтер, рерайтер, редактор

Обладаю русским, немецким и английским языками

Познакомьтесь со мной, талантливым графическим дизайнером и писателем, страстно увлеченным созданием визуально ошеломляющих дизайнов и захватывающим письменным контентом. Обладая острым вниманием к деталям и естественной способностью воплощать идеи в жизнь, я заработал репутацию опытного профессионала в отрасли.
Опыт в фотошопе позволил мне создать широкий спектр дизайнов, от логотипов и брошюр до постов в социальных сетях и графики для веб-сайтов. Обширные знания программного обеспечения и внимание к деталям приводят к тому, что проекты не только эстетически приятны, но и эффективны для передачи намеченного сообщения. Я горжусь своей способностью понимать потребности своих клиентов и создавать дизайны, точно отражающие их бренд и видение.
Но мои таланты не ограничиваются только графическим дизайном. Как опытный писатель, я умею обращаться со словами, что позволяет мне создавать письменный контент, который не только информативен, но и привлекателен.
Уникальное сочетание графического дизайна и писательских навыков сделало меня ценным помощником в любом проекте.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
JUL811
Ася 
37 летРоссия
10 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад
$24
10 баллов
9 месяцев назад
Рерайт текста
Работа сделана качественно и в срок. Я довольна, спасибо
Хороший заказчик, работать комфортно
Ответный отзыв
guest_16781882792199
10 месяцев в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
10 месяцев назад
Написать текст по аналогии с уже имеющимся
Отличный исполнитель , заказ выполнен полностью
Хороший заказчик, приятно работать
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга