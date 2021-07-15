Я София Старшикова, графический дизайнер.
Работаю в программах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Языки: украинский, русский, английский базовый
Если Вам нужно разработать логотип, фирменный стиль, брендинг, полиграфические услуги смело можете обращаться ко мне.
Выполняю работу качественно и в срок.
Для работы нужно техническое задание или бриф, его могу предоставить.
Цены и сроки обсуждаються исходя из информиции Вашего задания и в полном объеме.
Почему именно я:
1. Честность (Вы получаете отличный продукт или возврат денег ).
2. Трудолюбие (если я чего то не знаю, я найду ответ).
3. Качество (детали очень важны, и им нужно уделять больше времени).
4. Оперативность (время - самый ценный ресурс).
5. Ответственность (довожу дело до конца).
6. Коммуникабельность (смогу объяснить почему именно так, а не иначе).
Этапы создания проэкта:
1) обсуждение с ТЗ или брифом;
2) определение главной задачи;
3) анализ конкурентов и целевой аудитории;
4) поиск концепции;
5) разработка графических вариантов (3-5);
6) выбор вами одного из вариантов;
7) оформление презентации в виде PDF;
8) подготовка всех необходимых файлов.
Мое портфолио можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/sofiiastarshycova
Портфолио
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