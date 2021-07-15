Графический дизайнер

Я София Старшикова, графический дизайнер.

Работаю в программах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Языки: украинский, русский, английский базовый

Если Вам нужно разработать логотип, фирменный стиль, брендинг, полиграфические услуги смело можете обращаться ко мне.

Выполняю работу качественно и в срок.

Для работы нужно техническое задание или бриф, его могу предоставить.

Цены и сроки обсуждаються исходя из информиции Вашего задания и в полном объеме.

Почему именно я:

1. Честность (Вы получаете отличный продукт или возврат денег ).

2. Трудолюбие (если я чего то не знаю, я найду ответ).

3. Качество (детали очень важны, и им нужно уделять больше времени).

4. Оперативность (время - самый ценный ресурс).

5. Ответственность (довожу дело до конца).

6. Коммуникабельность (смогу объяснить почему именно так, а не иначе).

Этапы создания проэкта:

1) обсуждение с ТЗ или брифом;

2) определение главной задачи;

3) анализ конкурентов и целевой аудитории;

4) поиск концепции;

5) разработка графических вариантов (3-5);

6) выбор вами одного из вариантов;

7) оформление презентации в виде PDF;

8) подготовка всех необходимых файлов.

Мое портфолио можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/sofiiastarshycova