Stas_Bondarchuk

Монтаж видео.Умение работать в Adobe Premiere Pro,Adobe After Effects,Adobe Photoshop,Adobe Audition.Опыт создания и загрузки видео для YouTube

Здравствуйте,меня зовут Станислав.Я начал создавать видео в 2018 году. Я завел свой канал на YouTube и начал развиваться в области создания видео,чтобы моя работа была более качественной, профессиональной и привлекательной!

Могу предложить:

1)качественный монтаж Ваших видео для YouTube,монтаж Ваших видео из путешествий и тд

2)хорошее звуковое сопровождение Ваших видео(музыка на фоне,звуки переходов,создание нужного настроения подходящей мелодией)

3)имею опыт в создании 2-d анимаций и 3- d трекинга объектов

4)могу украсить Ваши видео красивым текстом,переходами,субтитрами и тд

5)Могу с нуля создать видео-манифест из исходников в интернете,а также сопроводить его качественным саунд-дизайном

5)готов выслушать Ваши пожелания и предложить свои варианты наиболее лучшего выполнения именно Вашей задачи

Освоил навыки работы в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition на высоком уровне качества.Мне нравится то, что я делаю, поэтому я посвящаю много время для этого. Считаю сферу создания видео очень перспективной и готов развиваться в ней дальше.