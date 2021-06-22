Stas_Bondarchuk

Станислав Stas_BondarchukStas_Bondarchuk
Здравствуйте,меня зовут Станислав.Я начал создавать видео в 2018 году. Я завел свой канал на YouTube и начал развиваться в области создания видео,чтобы моя работа была более качественной, профессиональной и привлекательной!
Могу предложить:
1)качественный монтаж Ваших видео для YouTube,монтаж Ваших видео из путешествий и тд
2)хорошее звуковое сопровождение Ваших видео(музыка на фоне,звуки переходов,создание нужного настроения подходящей мелодией)
3)имею опыт в создании 2-d анимаций и 3- d трекинга объектов
4)могу украсить Ваши видео красивым текстом,переходами,субтитрами и тд
5)Могу с нуля создать видео-манифест из исходников в интернете,а также сопроводить его качественным саунд-дизайном
5)готов выслушать Ваши пожелания и предложить свои варианты наиболее лучшего выполнения именно Вашей задачи
Освоил навыки работы в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition на высоком уровне качества.Мне нравится то, что я делаю, поэтому я посвящаю много время для этого. Считаю сферу создания видео очень перспективной и готов развиваться в ней дальше.