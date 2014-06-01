Stasis2

Станислав Любань Stasis2

 
39 летКитай/Шэньчжэнь
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
краткая информация и контакты

должность - инженер конструктор (mechanical design engineer), начальник конструкторского бюро (head of engineers).

Опыт работы - 8 лет;

рабочая среда - SolidWorks;

специализация - тяжелое машиностроение (heavy machinery): доменное производство (blast furnace), прокатные станы (rolling mills), коксохимическое оборудование (coke equipment), эвакуаторы (tow rtucks).

e-mail: [email protected]

Skype: Staslu84

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