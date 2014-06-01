краткая информация и контакты
должность - инженер конструктор (mechanical design engineer), начальник конструкторского бюро (head of engineers).
Опыт работы - 8 лет;
рабочая среда - SolidWorks;
специализация - тяжелое машиностроение (heavy machinery): доменное производство (blast furnace), прокатные станы (rolling mills), коксохимическое оборудование (coke equipment), эвакуаторы (tow rtucks).
e-mail: [email protected]
Skype: Staslu84
Портфолио
- Чертежи132 просмотра
- Механизм передвижения коксовыталкивателя171 просмотр
- Flow Forming Machine128 просмотров
- Механизм чистки117 просмотров
- Пролетное строение196 просмотров
- Трамбовочное устройство157 просмотров
- Дробильно-сортировочный комплекс246 просмотров