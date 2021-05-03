Копирайтер-маркетолог | Посты для пабликов ВК | Тексты для профилей Инстаграм

Нужен продающий текст? Я напишу!

Давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия, я занимаюсь написанием постов для соц. сетей ВКонтакте и Instagram на любые темы, которые могут быть интересны будущим и уже состоявшимся мамам (и папам):

- здоровье (детское и женское);

- декрет;

- беременность;

- новорождённые;

- тоддлеры, дошкольники;

- родители и дети, их взаимоотношения;

- развитие и досуг детей и т. п.

Примеры текстов можете посмотреть в моём портфолио: https://drive.google.com/folderview?id=1sBWHkZsQ0hPVqNDSXZ0Dck5nyxAT5myo

Если ссылка у вас не открылась - пришлю лично по запросу.

Что вы получите в результате?

- качественное исполнение вашего ТЗ в срок (или даже раньше);

- пост, привлекающий внимание ЦА и побуждающий заказчика к действию;

- грамотно оформленный текст (русский язык, форматирование), который не только интересно, но и приятно читать;

- подбор изображений и хештегов;

- сотрудничество, основанное на взаимоуважении (возможно продолжительное).

ВНИМАНИЕ!

- при заказе трёх постов - четвёртый в подарок;

- при заказе семи постов - контент-план на неделю в подарок.

Формат работы такой:

1. присылаете своё ТЗ (чем подробнее, тем лучше);

2. обсуждаем детали;

3. пишу текст и отправляю вам на проверку.

Надеюсь на приятное и взаимовыгодное сотрудничество!