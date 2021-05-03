Нужен продающий текст? Я напишу!
Давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия, я занимаюсь написанием постов для соц. сетей ВКонтакте и Instagram на любые темы, которые могут быть интересны будущим и уже состоявшимся мамам (и папам):
- здоровье (детское и женское);
- декрет;
- беременность;
- новорождённые;
- тоддлеры, дошкольники;
- родители и дети, их взаимоотношения;
- развитие и досуг детей и т. п.
Примеры текстов можете посмотреть в моём портфолио: https://drive.google.com/folderview?id=1sBWHkZsQ0hPVqNDSXZ0Dck5nyxAT5myo
Если ссылка у вас не открылась - пришлю лично по запросу.
Что вы получите в результате?
- качественное исполнение вашего ТЗ в срок (или даже раньше);
- пост, привлекающий внимание ЦА и побуждающий заказчика к действию;
- грамотно оформленный текст (русский язык, форматирование), который не только интересно, но и приятно читать;
- подбор изображений и хештегов;
- сотрудничество, основанное на взаимоуважении (возможно продолжительное).
ВНИМАНИЕ!
- при заказе трёх постов - четвёртый в подарок;
- при заказе семи постов - контент-план на неделю в подарок.
Формат работы такой:
1. присылаете своё ТЗ (чем подробнее, тем лучше);
2. обсуждаем детали;
3. пишу текст и отправляю вам на проверку.
Надеюсь на приятное и взаимовыгодное сотрудничество!