Привіт, гайда втілювати твої бажання разом!!!

Я дизайнерка, яка вміє створювати продукт, який відповідає основам професійності та зручності для замовників і користувачів.

Я новенька на Webflow, але дизайню вже давненько.

Обирайте, що до душі:

створення прототипів на основі ux-досліджень та ui-правил для лендінгів, інтернет-магазинів та окремих посадкових сторінок;

оформлення сайтів на основі ТЗ, або ж за власним брифінгом;

розробка презентацій в програмі Figma;

збір односторінкових сайтів на Webflow, Tilda;

редизайн готових сайтів на більш сучасні, професійні та орієнтовані на користувача;

підготую якісний макет для передачі розробнику чи презентації.

Інструменти:

Figma, Tilda, Webflow, Photoshop

Я ціную свій час, тому роблю все швидко, якісно. Я ціную ваш час, тому створюю те, що сподобається та буде вам прям в серденько)

Давайте спілкуватись!

Телеграм, вайбер, скайп, зум та будь-які інші зручні для вас платформи. Швидше писати, говорити, кидати один одному відео. Для мене важлива комунікація в усіх її проявах.

Всі правки безкоштовні!

Правки це сумісна праця над тим, щоб проєкт був ідеальним, для того, щоб він закохував та був максимально корисним, тому не бачу сенсу брати за це доплату.

Працюю по передоплаті та поверну її, якщо ми не знайдемо точку дзен в дизайні.