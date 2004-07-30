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С радостью помогу Вам!
Я - Ваш верный сотрудник и правая рука!
Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!
Украинский и русский - мои родные языки, которыми я владею в совершенстве. На высоком уровне владею английским языком.
Имею опыт работы в переводе и редактировании текстов.
Работаю на результат и на совесть, выполню заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене.
Буду рада сотрудничеству!
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