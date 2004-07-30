Гарантия качественного и своевременно выполненного задания!

Приветствую Вас на своём аккаунте!

С радостью помогу Вам!

Я - Ваш верный сотрудник и правая рука!

Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!

Украинский и русский - мои родные языки, которыми я владею в совершенстве. На высоком уровне владею английским языком.

Имею опыт работы в переводе и редактировании текстов.

Работаю на результат и на совесть, выполню заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене.

Буду рада сотрудничеству!