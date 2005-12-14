Высшее образование по направлению Информатика и Информационные Технологии (Красный Диплом).
Опыт разработки ПО на Дельфи - 1 год.
Опыт разработки ПО на C# - 1.5 года.
Используемые СУБД - MS SQL Server 2000/2005, MySQL
Обладаю такими личными качествами, как: ответственность, исполнительность, пунктуальность, самостоятельность и организованность, умение работать в команде.
Неоднократный победитель олимпиад по математике, информатике и программированию.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
Во время выполнения задания исполнитель всегда находился на связи. Было сделано все, что я хотел, даже больше. Исполнением задания очень доволен. Всем советую работать с данным исполнителем.
Ответный отзыв
Было приятно работать с данным заказчиком. Задание было поставлено четко. Оплата произведена вовремя. Надеюсь на продолжение сотрудничества.