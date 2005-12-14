Stasyuk

Гость Stasyuk

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Высшее образование по направлению Информатика и Информационные Технологии (Красный Диплом).

Опыт разработки ПО на Дельфи - 1 год.

Опыт разработки ПО на C# - 1.5 года.

Используемые СУБД - MS SQL Server 2000/2005, MySQL

Обладаю такими личными качествами, как: ответственность, исполнительность, пунктуальность, самостоятельность и организованность, умение работать в команде.

Неоднократный победитель олимпиад по математике, информатике и программированию.

MySQL
Отзывы заказчиков
mr_lapochka
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Класс универсальной формы
Во время выполнения задания исполнитель всегда находился на связи. Было сделано все, что я хотел, даже больше. Исполнением задания очень доволен. Всем советую работать с данным исполнителем.
Было приятно работать с данным заказчиком. Задание было поставлено четко. Оплата произведена вовремя. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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