Навыки ведения бухгалтерского учёта
Ключевые навыки:
• Навыки ведения регистрации и накопления данных
• Навыки ведения бухгалтерского учёта .
• Опыт сдачи отчётности в налоговую инспекцию.
• Опыт работы с программами: 1С 7.7 и 1С 8.3, Клиент-Банк
• Анализ данных.
• Стратегическое планирование.
• Хорошее знание Microsoft Office.
• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами информации
• Умение общаться с людьми.
• Хорошее знание орфографии, грамотность, правильно поставленная речь на русском/румынском/английском языке.
• Быстрый набор текста на клавиатуре на русском/румынском/английском языке.
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