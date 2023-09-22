StellaTehman

Стэлла StellaTehman

 
38 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Навыки ведения бухгалтерского учёта

Ключевые навыки:

• Навыки ведения регистрации и накопления данных

• Навыки ведения бухгалтерского учёта .

• Опыт сдачи отчётности в налоговую инспекцию.

• Опыт работы с программами: 1С 7.7 и 1С 8.3, Клиент-Банк

• Анализ данных.

• Стратегическое планирование.

• Хорошее знание Microsoft Office.

• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами информации

• Умение общаться с людьми.

• Хорошее знание орфографии, грамотность, правильно поставленная речь на русском/румынском/английском языке.

• Быстрый набор текста на клавиатуре на русском/румынском/английском языке.

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#68
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#419
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#939