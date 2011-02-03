Stepa_r

Степан Stepa_r

 
44 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Персональный проект для Молошникова Татьяна

    Необходимо составить письмо для активизации работы клиента. С этим клиентом ранее велись переговоры. Все дополнительные данные направлю вам на электронку. Письмо необходимо мне как можно быстрее.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статья на первую страницу сайта

    Статья на первую страницу сайта картинг-центра. Объем около 2000 знаков. Необходима грамотная информационная статья о картинге в Украине со ссылками на конкретный картинг-центр. Желательно не дорого :). Ключевые слова вышлю на электронку. Жду ваших предложений

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад