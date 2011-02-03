Необходимо составить письмо для активизации работы клиента. С этим клиентом ранее велись переговоры. Все дополнительные данные направлю вам на электронку. Письмо необходимо мне как можно быстрее.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Необходимо составить письмо для активизации работы клиента. С этим клиентом ранее велись переговоры. Все дополнительные данные направлю вам на электронку. Письмо необходимо мне как можно быстрее.
Статья на первую страницу сайта картинг-центра. Объем около 2000 знаков. Необходима грамотная информационная статья о картинге в Украине со ссылками на конкретный картинг-центр. Желательно не дорого :). Ключевые слова вышлю на электронку. Жду ваших предложений