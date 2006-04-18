Stepan4000

Подготовка контента сайта интернет-провайдера
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Необходим апгрейд форума phpBB (с переносом инфы из версии 2.0.14 в 2.0.21). Также необходимо внедрить несколько модов. Задание для тех, кто уже разбирается в структуре и работе phpBB.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- Веб-программирование34 заявкиЗакрыт18 лет назад
Справочные материалы: Есть программа, которую настраивают. Есть инструкция по настройке на английском. Есть русская версия инструкции, перевод сделан конкурентами. Требуется русская версия "инструкции по настройке" в нашем исполнении (текст лучше не брать у конкурентов, а запустить программу и сделать ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт18 лет назад
Создание русской инструкции по настройке программы со скриншотами (с English)Копирайтинг2 заявкиЗакрыт18 лет назад
PHP+mySQL: ______ Из-за личных проблем исполнитель бросил доработку в срок проекта и он начал сильнее гореть: http://weblancer.net/projects/4803.html Необходимо доделать систему по частям, к опр. сроку - один интерфейс, к другому сроку - другой интерфейс. Гибкий график, система сейчас действующая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется фрилансер Delphi+BD ЕкатеринбургПрикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
Провайдер предоставляет дилеру web-интерфейс (через SSL), через которого тот может создавать клиента, закидывать ему денег на счет. Необходима база данных с аккаунтами наших клиентов в базе данных провайдера и набор выполняемых функций: - создать клиента; - убить клиента; - ...Базы данных9 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходим небольшой интернет-магазин, аналог: http://shop.technotrend.de/ только на русском языке. Шаблоны можно взять с того сайта. Что должно входить в объем работ: 1. Скрипт магазина (у многих уже, я так понимаю, есть готовые решения). С нормальной защитой. Желательно скрипт с ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт18 лет назад
PHP+mySQL: Доработка системы по обмену данными между нашей базой (таблицей) mySQL и другой системой. Цель: надо поддерживать в актуальном состоянии нашу таблицу с данными. Схема работы: Мы хотим внести изменения в базу данных, для этого формируется XML запрос с ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Нужен экспорт из базы данных из mySQL в 1С бух. документов Есть 2 таблицы: 1. clients - данные по клиентам; 2. zakaz - заказы, счета, счета-фактуры, акты; Связаны по полю person_id. Таблица zakaz: 1. Запись в таблице 1 заказ; 2. Заказы объединяются ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад
PHP+mySQL: On-line система по заказу услуг с админским (+дилерским) и пользовательским доступом. Структура баз данных уже есть, в настоящий момент система работает в неполном режиме в "полевых условиях", нужно сделать автоматические механизмы на копии системы. Есть уже практически ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
Скрипт приема денег через WebMoney, Yandex.деньги, PayPal. Система выставляет счет, потом понимает что деньги пришли, добавляет в транзации строку прихода денег (есть структура базы данных транзакий), и начисляет на счет клиента. Можете еще предложите другие платежные системы. Может ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Доработка системы по работе с клиентами. В настоящий момент у нас есть недоделанная система по работе с клиентами (доделана на 60%), необходимо доделать управление пользователями в админском доступе, сделать пользовательский интерфейс. Особенность данных услуг: ежемесячно берется абонентская ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Меня интересует периодический заказ определенных скриптов на PHP (может быть связка PHP+mySQL). В данный момент все работы по изготовлению своих проектов мы ведем сами, но уже устали. Нам нужен недорогой фрилансер PHP для выполенения периодических заказов. У нас ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт18 лет назад