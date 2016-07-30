StepanAMK

Степан StepanAMK

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web программирование, помощь в настройке ПО

Работаю в компании такси, администрирую сервер на ОС Linux и ОС windows server R2 2008По мимо работы занимаюсь разработкой сайтов и Web онлайн игр.

знаю языки php программирования - ещё на

стадии обучения

язык MySQL - на высоком уровне

Системному администрированию обучался в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в городе Хабаровске

Программированию обучаюсь в интернете, платные курсы, а также бесплатные монуалы и т.д.

Предоставляю виды услуг:

Консультация по ПО (программному обеспечению)

Обучение пользования ПО, Windows, Linux.

Разработка ну сложных сайтов под ключ.

Разработка не сложных модулей для сайтов.

  • Поковырять HTML коды!

    Расскажу конкретно что мне нужно: Вообщем суть истории У нас купленное ПО для работы такси, таксопарка и принятия заказов от клиентов. По работает с БД SQL Server R2 2008 база находится у ...

    HTMLJavaScriptSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад