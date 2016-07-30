Расскажу конкретно что мне нужно: Вообщем суть истории У нас купленное ПО для работы такси, таксопарка и принятия заказов от клиентов. По работает с БД SQL Server R2 2008 база находится у ...
Web программирование, помощь в настройке ПО
Работаю в компании такси, администрирую сервер на ОС Linux и ОС windows server R2 2008По мимо работы занимаюсь разработкой сайтов и Web онлайн игр.
знаю языки php программирования - ещё на
стадии обучения
язык MySQL - на высоком уровне
Системному администрированию обучался в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в городе Хабаровске
Программированию обучаюсь в интернете, платные курсы, а также бесплатные монуалы и т.д.
Предоставляю виды услуг:
Консультация по ПО (программному обеспечению)
Обучение пользования ПО, Windows, Linux.
Разработка ну сложных сайтов под ключ.
Разработка не сложных модулей для сайтов.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад