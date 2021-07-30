Программирование и продажа 1С 8.

Решу все ваши задачи, связанные с 1С.

Работаю программистом 1C с 2010 года.

Сдельная оплата труда, ООО "ЭвриСофт" (УСН, без НДС)

Аренда 1С

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http://scloud.ru/?ref=zPwo4

О нас

https://promo.evrysoft.ru

evrysoft.ru

Сталкивался с различными конфигурациями, в том числе, и с полностью самописными

1С Далион

1С Управление Торговлей 10.3, 11 (УТ)

1С Бухгалтерия Предприятия 1.6 , 2.0, 3.0 (БП)

1С Зарплата и Управление Персоналом 2.5, 3.0, 3.1(ЗУП)

1С Управление Производственным Предприятием (УПП, ERP)

1С Управление Небольшой Фирмой (УНФ)

1С Документооборот

1С Бит Строительство

1С Рарус Общепит

1С Рарус Управление Автотранспортом (УАТ)

1С ГЕОСОФТ: Турагентство

Есть наработки в различных областях: производство, торговля, бухгалтерия, зарплата и кадры, обмен с сайтами, crm и прочими внешними системами.

Работаю по предоплате.

E-mail: [email protected]

https://Evrysoft.ru - увеличиваем эффективность труда и автоматизируем бизнес-процессы

Курс обучения программирования 1С создаю тут

http://netology.ru/programs/developerc?pid=up6350955