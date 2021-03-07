StepashkinaT

Getсourse

Прошла курс Администратор онлайн школы на платформе GetCourse 2021г.

Есть знания, и цель перевести эти знания в навыки. Исполнительна, умею обрабатывать большой объем информации.

Знания GetCourse: первоначальные настройки, подключение домена, настройка почты, подключение платежных систем; создание тренингов, настройка доступов, взаимодействие с учениками и кураторами; настройка вебинаров, автовебинаров; продажи (создание предложений, работа с заказами, потоками, партнерская программа); CSM; создание рассылок; создание процессов; интеграция с соцсетями; статистика и траффик.

Есть опыт работы на платформе Teachbase – корпоративное обучение. Поиск материалов на заданную тему в Интернете (тексты, фотографии, видео); создание курса; создание проверочных тестов и заданий; поддержка/стимулирование

учеников при прохождении курса.