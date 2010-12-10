3D графика, игры, анимация, дизайн.

Работа на студиях дала именно тот опыт и знания , которые нужны для выполнения сложнейших задач. Знание различных покетов, рисование от руки, планы и архитектура, мультфильмы и игры. Выполним все по Вашим условиям!