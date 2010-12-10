StereoStudio

Серга StereoStudio

 
43 годаУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
3D графика, игры, анимация, дизайн.

Работа на студиях дала именно тот опыт и знания , которые нужны для выполнения сложнейших задач. Знание различных покетов, рисование от руки, планы и архитектура, мультфильмы и игры. Выполним все по Вашим условиям!

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
maysk
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Создание ролика
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Procter
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$250
10 баллов
13 лет назад
Дизайн салона автомобиля BMW 3ER.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
$70
9 баллов
13 лет назад
3Д модель механизма по ТЗ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!