3D графика, игры, анимация, дизайн.
Работа на студиях дала именно тот опыт и знания , которые нужны для выполнения сложнейших задач. Знание различных покетов, рисование от руки, планы и архитектура, мультфильмы и игры. Выполним все по Вашим условиям!
Портфолио
- Бумер248 просмотров
- Улыбнись)200 просмотров
- Машинки 2257 просмотров
- Машинки216 просмотров
- Пример баннера информации145 просмотров
- Просто и красиво236 просмотров
- Мониторчик291 просмотр
- Ринг для игры в карты2181 просмотр
- Ринг для игры в карты189 просмотров
- Зал205 просмотров
- Комната_вечером205 просмотров
- Ресторан190 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
13 лет назад
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$250
10 баллов
13 лет назад
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$70
9 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!